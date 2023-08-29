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        Alaçam Kaymakamı Zaman'dan veda ziyareti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:16 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:20
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        Alaçam Kaymakamı Zaman'dan veda ziyareti
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        SAMSUN (AA) - Kütahya Vali Yardımcılığına atanan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar'a veda ziyaretinde bulundu.

        İlçede 5 yıl görev yapan Zaman, veda ziyaretleri kapsamında Acar'la makamında görüştü.

        Ziyarette, Alaçam'da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu görev süresince edindiği güzel anılarla ilçeden ayrılacağını belirten Zaman, her zaman iş birliği ve destek içinde çalıştıkları için Acar'a teşekkür etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Acar da, Zaman'a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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