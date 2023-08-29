Samsun'da kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 29.08.2023 - 19:36 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:36
SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü.
Kumtepe Mahallesi'ndeki kullanılmayan Kumtepe İlkokulu'nda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aralarında çocukların da olduğu mahalleliler yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın söndürülürken okul binasında büyük çapta hasar meydana geldi.