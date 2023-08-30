Alaçam'da AYYEG-DER Yönetim Kurulu üyeleri bir araya geldi

SAMSUN (AA) - Alaçam ve Yakakent ilçelerinde faaliyet gösteren Alaçam-Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği (AYYEG-DER) üyeleri yapılacak olan projelerle ilgili bir araya geldi.

Dernek başkanı Ramazan Acar, iki ilçede projelere destek verdiklerini, Gökçeboğaz Köy Ürünleri Pazarında faaliyet gösteren Kadınlar Kooperatifine de malzeme desteği sağladıklarını söyledi.

Alaçam ve Yakakent ilçelerinde ayrıca üreticilere yönelik arıcılık eğitimleri de verdiklerini dile getiren Acar, toplantıya katılım sağlayan yönetim kuruluna teşekkür etti.