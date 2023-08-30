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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:29 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:29
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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
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        SAMSUN (AA) - Samsun, Sinop, Çorum, Çankırı, Amasya, Tokat ve Kastamonu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Tavlı, yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in 101. yılını birlik ve beraberlik içinde coşkuyla kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Vali Tavlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'dan başlattığı Milli Mücadele'nin 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle kesin ve kalıcı bir zafere ulaştığına işaret ederek, "Bu şanlı zafer sadece askeri bir galibiyet değil, aynı zamanda milletimizin vatanını ve bağımsızlığını sonsuza dek korumak azmiyle birlikteliğini ve kararlılığını göstererek Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açan, tarihimizin en kritik dönüm noktalarından birisi haline gelmiştir. Dünya savaş tarihine geçen bu zaferle Türk milleti ilelebet hür, ililebet bağımsız olduğunu dosta düşmana bir kez daha göstermiştir." dedi.

        Buradaki törenin ardından Tavlı, Valilikteki "Yaşayan Atatürk Salonu"nda tebrikleri kabul etti.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende ise Vali Tavlı, Garnizon Komutanı Ala ve Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'in askeri araçla halkı selamladı.

        Konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından İlkadım Belediyesi Halk Oyunları Ekibince gösteri sunuldu.

        Garnizon Komutanlığı Bando Ekibi'nin mini konserinin ardından program, askeri birlikler, öğrenciler ve muharip gazilerin geçit töreniyle sona erdi.

        - Sinop

        Sinop'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

        Kutlamalar kapsamında ilk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

        Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        İskele Meydanı'nda devam eden kutlamada, Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, vatandaşların bayramını kutladı.

        Konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı Komanda Birliğince silahlı gösterinin de yapıldığı tören, tören geçidi ile son buldu. ​​​​​​​

        - Çorum

        Çorum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

        Törende, Vali Zülkif Dağlı, İl Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Altan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çeşitli kurumların temsilcileri anıta çelenk sundu.

        Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpçı, tören bitiminde baygınlık geçirdi.

        CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın tutup, kontrollü olarak yere bıraktığı Kalıpçı'ya İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve tören alanında hazır bulunan sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı.

        Kalıpçı, sağlık görevlilerinin gözetiminde bir süre dinlendikten sonra tören alanından ayrıldı.

        - Çankırı

        Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programda, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ile Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Çelenk sunma töreninin ardından Vali Mustafa Fırat Taşolar ile beraberindeki Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

        Milli İrade Meydanı'nda devam eden program Vali Taşolar'ın halkı ve askerleri selamlamasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu, konuşma yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliğince yapılan silahlı gösterinin ardından tören geçişiyle program sona erdi.

        - Amasya

        Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Tören, Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Yavuz Selim Meydanı'ndaki kutlama töreninde Vali Doruk, Garnizon Komutanı Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Çelik vatandaşları ve tören birliklerini selamladı.

        Askeri birliklerin geçit töreniyle program sona erdi.

        - Tokat

        30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene katılan gençler, 60 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Vali Hatipoğlu ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tören birliklerini ve vatandaşları tören aracı üzerinden selamladı.

        Okunan şiirler sonrasında gerçekleşen tören geçişinde gençler tarafından 60 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı. Tören geçişinde asker ve polisin kortej yürüyüşü vatandaşlar tarafından alkışlarla takip edildi.

        Törenin ardından Vali Hatipoğlu, makamında kutlamaları kabul etti.

        - Kastamonu

        Kastamonu'da Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

        Vali Meftun Dallı ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Burada, Personel Üsteğmen Yusuf Arıkan konuşma yaptı.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından mehteran ekibi gösteri sundu.

        İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma köpeklerinin gösterisi ilgiyle izlendi.

        Program, tören geçişiyle sona erdi.

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