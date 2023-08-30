Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:03 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Samsun ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

        19 Mayıs ilçesinde, 15 Temmuz Millet Meydanı'nda gerçekleşen tören şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene, askeri ve mülki erkanın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Terme

        Terme ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutladı.

        Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen programda, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Jandarma Komutanı Eren Dede, İlçe Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Şahin Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, protokol üyeleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Atatürk Anıtı'na Kaymakam Maytalman ile Belediye Başkanı Kılıç’ın çelenk sunmasıyla başlayan program saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, öğrencilerin şiir okuması ve yöresel halk oyunları gösterisiyle devam etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Terme Kaymakamı Metin Maytalman, makamında tebrikleri kabul etti.

        - Havza

        Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı.

        Kutlamalar kapsamında ilk olarak Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci tebrikleri kabul etti.

        Mehmetçik Meydanındaki törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakam Nayman, Garnizon Komutanı Demirci ve Havza Belediye Başkanı Özdemir çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci tarafından günün anlamını ifade eden bir konuşma yapıldı.

        Daha sonra protokol üyeleri Havza Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti.

        - Alaçam

        Alaçam'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Yıldız Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, Emniyet Müdürü Vekili Ramazan Aktaş, Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

        Program, çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program sona erdi.

        - Salıpazarı

        Salıpazarı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin de okunduğu kutlama programı, Salıpazarı Kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesiyle sona erdi.

        Törene, Tekkeköy Kaymakamı, Salıpazarı Kaymakam Vekili Polat Kara, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Üstünsoy, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Bafra

        Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlandı.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ile Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ertürkmen, Anıt Şeref Defterini imzaladı.

        Program Kaymakam Ertürkmen'in Bafra Hükümet Konağı'nda kutlamaları kabul etmesiyle sona erdi.

        - Vezirköprü

        Vezirköprü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı.

        Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, çeşitli gösteriler sunuldu.

        Kutlama programı, protokol üyelerinin Kaymakamlık makamında tebrikleri kabulü ile sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız

        Benzer Haberler

        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu´nda pedallar, Samsun´dan çevrilmeye başladı
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu´nda pedallar, Samsun´dan çevrilmeye başladı
        Samsunspor ile Toulouse arasında iş birliği anlaşması imzalandı
        Samsunspor ile Toulouse arasında iş birliği anlaşması imzalandı
        Samsun´da uyuşturucuya 1 tutuklama
        Samsun´da uyuşturucuya 1 tutuklama
        Yılport Samsunspor, Fransız ekibi Toulouse'la iş birliği anlaşması imzaladı
        Yılport Samsunspor, Fransız ekibi Toulouse'la iş birliği anlaşması imzaladı
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Samsun'dan Ankara'ya kadar sürecek Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı
        Samsun'dan Ankara'ya kadar sürecek Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başladı