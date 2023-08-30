Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Üniversitesi TEKNOFEST Ankara'da yeni ödüller kazanmak istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:19 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Üniversitesi TEKNOFEST Ankara'da yeni ödüller kazanmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Anadolu Ajansının (AA) 8. kez Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te yeni ödüller kazanmak istiyor.

        SAMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEKNOFEST Ankara'da F02 numaralı stantta yerini alan Samsun Üniversitesi, TEKNOFEST gibi büyük etkinliklerle öğrencilerini teknoloji alanında donatarak geleceğe hazırlıyor.

        TEKNOFEST sadece yarışmaların yapıldığı bir etkinlik olmanın ötesinde, hava gösterileri, konferanslar, sergiler ve eğitici atölye çalışmaları gibi birçok etkinliği içeren dopdolu bir program sunuyor. Samsun Üniversitesi öğrencileri de bu kapsamlı etkinlikler sayesinde kendi yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor ve sektör profesyonelleriyle deneyimlerini paylaşma imkanı yakalıyor.

        Geçmiş dönemlerde İstanbul Atatürk Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarında toplamda 8 ödül kazanan Samsun Üniversitesi, bu yıl Ankara ayağında da büyük bir performans sergilemeyi hedefliyor. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, ülkemizin teknolojik vizyonunu yansıtan en büyük organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor. Samsun Üniversitesi de bu vizyonun bir parçası olarak öğrencilerini desteklemeye devam ediyor ve teknoloji alanındaki başarılarıyla gurur duyuyor. Samsun Üniversitesi de bu önemli organizasyonda teknoloji ve inovasyon alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız

        Benzer Haberler

        Samsun'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Samsun'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu´nda pedallar, Samsun´dan çevrilmeye başladı
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu´nda pedallar, Samsun´dan çevrilmeye başladı
        Samsunspor ile Toulouse arasında iş birliği anlaşması imzalandı
        Samsunspor ile Toulouse arasında iş birliği anlaşması imzalandı
        Samsun´da uyuşturucuya 1 tutuklama
        Samsun´da uyuşturucuya 1 tutuklama
        Yılport Samsunspor, Fransız ekibi Toulouse'la iş birliği anlaşması imzaladı
        Yılport Samsunspor, Fransız ekibi Toulouse'la iş birliği anlaşması imzaladı
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor