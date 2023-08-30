Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taflan ve Yeşilyurt mahallelerinde şüphelendikleri M.T. ve R.K'yi takibe aldı.
Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde 13 kilo 253 gram esrar, 42 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklandı, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.