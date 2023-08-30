Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:23 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taflan ve Yeşilyurt mahallelerinde şüphelendikleri M.T. ve R.K'yi takibe aldı.

        Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde 13 kilo 253 gram esrar, 42 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklandı, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Samsun'da çıkan ev yangını söndürüldü
        Samsun'da çıkan ev yangını söndürüldü
        Samsun Üniversitesi TEKNOFEST Ankara'da yeni ödüller kazanmak istiyor
        Samsun Üniversitesi TEKNOFEST Ankara'da yeni ödüller kazanmak istiyor
        Samsun'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Samsun'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu´nda pedallar, Samsun´dan çevrilmeye başladı
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu´nda pedallar, Samsun´dan çevrilmeye başladı
        Samsunspor ile Toulouse arasında iş birliği anlaşması imzalandı
        Samsunspor ile Toulouse arasında iş birliği anlaşması imzalandı
        Samsun´da uyuşturucuya 1 tutuklama
        Samsun´da uyuşturucuya 1 tutuklama