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        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Samsun-Havza etabı tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 19:08 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:18
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        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Samsun-Havza etabı tamamlandı
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        SAMSUN (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Samsun-Havza etabı sona erdi.

        İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi önünden startı verilen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun 160 kilometrelik ilk etabı Bafra geçilerek Havza'da tamamlandı.

        Turun ilk etabını Süper Toto Bisiklet Takımı sporcusu Serdar Anıl Depe birinci olarak bitirdi. Samsun-Havza etabının ikincisi Süper Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Kaan Soylu Özkalbim, üçüncü ise Beykoz Belediyespor Kulübünden Muhammet Erkan oldu.

        Etapta dereceye girenlere madalyaları, Atatürk Evi önünde düzenlenen törenle verildi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ilk etabın tamamlanmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Bisiklet turunun organizasyonunda büyük emekleri olan SAMKON Genel Başkanımız Hasan Kaya Aşçı’ya ayrıca teşekkür ederim. Güzel başladık çok mutluyum. İnşallah turumuz 4. gününde yine bu güzellikle biter." dedi.

        Samsun'dan başlayıp Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün 4 etap halinde devam edecek bisiklet turu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde son bulacak.

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