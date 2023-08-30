Samsun'da anne kız boğulmaktan son anda kurtarıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren anne ve kızı boğulmaktan çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Denizevler Mahallesi Yeşilyurt Alışveriş Merkezi yakınlarında serinlemek için denize giren Anne Türkan A. ile 11 yaşındaki kızı Sahra A. bir süre sonra akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren anne ve kız bağırarak yardım istedi.

Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla anne ve kız sudan çıkarıldı.

Bu sırada olay yerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve kızı 112 Acil Servis ambulansıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.