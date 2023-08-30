Samsun'da bir kadın temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu eşini yaraladı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kadın, temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu kocasını vurarak yaraladı.
Gökçeçakmak Mahallesi'nde yaşayan F.Ç. isimli kadın evlerindeki tüfeği temizlediği esnada kazayla tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan eşi A.Ç'yi vurdu.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kocasını yaralayan F.Ç. ise gözaltına alındı.