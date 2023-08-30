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        Alaçam'da Kaymakam Zaman için veda yemeği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 22:30 Güncelleme: 30.08.2023 - 22:30
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        Alaçam'da Kaymakam Zaman için veda yemeği düzenlendi
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        SAMSUN (AA) - Kütahya Vali Yardımcılığına atanan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman için öğretmenevinde veda yemeği düzenlendi.

        Programda konuşan Zaman, 5 yıl boyunca Alaçam da görev yapmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada çok güzel günlerimiz geçti, ayrılmak zor. Acısıyla tatlısıyla 5 yılı doldurduk. Alaçam'da bu süre içinde görev yaptığım tüm mesai arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür eder haklarını helal etmelerini isterim. Bugün burada bu yemeği tertip eden Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar'a, Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Sönmez'e, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir'e, Esnaf Odası Başkanı Vedat Özyılmaz'a ve tüm emeği geçenlere cani gönülden teşekkür ederim." dedi.

        Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar ise Kaymakam Fikret Zaman'la çalışmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Kendisiyle uyum içinde çalıştık. Kaymakam beye bundan sonraki görevinde ve çalışma hayatında başarılar dilerim" diye konuştu.

        Programa Başkan Acar'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Yıldız, Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, Gençlik Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, İlçe Müftüsü Orhan Bal, muhtarlar, kurum amirleri ve siyasi parti ile STK temsilcileri katıldı.

        Program sonunda Kaymakam Zaman'a plaket takdim edildi.

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