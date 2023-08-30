Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'da konser düzenlendi

SAMSUN (AA) - Havza’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser düzenlendi.

Büyük Zafer'in 101. yıldönümü kutlamaları kapsamında Havza Kaymakamlığı öncülüğünde Havza Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile müzik öğretmenleri tarafından Mehmetçik Meydanında, kahramanlık türkülerinin seslendirildiği Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.

Havza Belediye Başkan Vekili Mahmut Gümüştekin etkinliği gerçekleştiren öğretmenlere çiçek takdim etti.

Gümüştekin yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıldönümünü en iyi şekilde idrak etmenin çabasında olduklarını belirterek, “Tüm halkımızın Zafer Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” şeklinde konuştu.