Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da koruma altındaki kum zambaklarının doğal alanlarında temizlik yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 11:01 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da koruma altındaki kum zambaklarının doğal alanlarında temizlik yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambaklarının yetiştiği bölgeler temizlendi.

        Terme Belediyesi ve Terme Arama Kurtarma ekibi, doğal hayatın korunması için yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında dünyada nadir rastlanan ve nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan kum zambaklarının (Pancratium maritimum) yetişme alanlarını temizleme projesi başlattı.

        Proje kapsamında kum zambaklarının bulunduğu Çobanyatağı mevkisinde temizlik yapıldı.

        Terme Arama Kurtarma Derneği Başkanı Arif Çelik, kum zambaklarını korumak için toplandıklarını belirterek, "Terme Irmağı'na kadar olan sahil kesimini temizleyeceğiz. Ülkemizde endemik bitkilerden olan kum zambaklarının yetiştiği bölgelerde onlara zarar vermeden temizlik çalışması yaptık. Vatandaşları da çevremizi temiz tutmaya davet ediyorum. Bu bir bilinçlendirme projesidir." dedi.

        - Doğal yetişme alanları temizlendi

        Çevre mühendisi Handan Cankatar ise doğanın korunması ve çevre bilincinin artırılmasının belediyeciliğin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

        Cankatar, “Kum zambakları gibi nadir bitki türlerini korumak, sadece yerel değil, küresel bir sorumluluk. Bu etkinlikle bu sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Aktivitede amacımız nesli tükenmekte olan ve ilçemizde de oldukça yaygın olarak yetişen kum zambaklarının korunması gerektiğini vurgulamaktır. Kum zambaklarını el birliğiyle koruyalım ve çevremizi temiz tutalım." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan gönüllüler, sahil boyunca atıkları toplarken, doğal güzellikleri koruma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılıklarını gösterdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Johannesburg'da büyük yangın
        Johannesburg'da büyük yangın
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü

        Benzer Haberler

        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı başladı
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı başladı
        Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'da konser düzenlendi
        Havza'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'da konser düzenlendi
        Alaçam'da Kaymakam Zaman için veda yemeği düzenlendi
        Alaçam'da Kaymakam Zaman için veda yemeği düzenlendi
        Samsun'da bir kadın temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu eşini yaraladı
        Samsun'da bir kadın temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu eşini yaraladı
        Samsun'da anne kız boğulmaktan son anda kurtarıldı
        Samsun'da anne kız boğulmaktan son anda kurtarıldı
        Yakakent Belediye Başkanı Kıyma, çiftçilerle bir araya geldi
        Yakakent Belediye Başkanı Kıyma, çiftçilerle bir araya geldi