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        OMÜ yüzde 99,76'lık doluluk oranıyla yeni döneme başlıyor

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre, programları yüzde 99,76 doluluk oranıyla yeni döneme başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 11:54 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:08
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        OMÜ yüzde 99,76'lık doluluk oranıyla yeni döneme başlıyor
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        SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre, programları yüzde 99,76 doluluk oranıyla yeni döneme başlayacak.

        OMÜ Rektörü Yavuz Ünal, AA muhabirine, yeni dönemde öğrencilerin E-Devlet üzerinden veya üniversiteye gelerek yüz yüze kayıt yaptırdıklarını söyledi.

        Üniversitede yeni açılan bölümlerin bölgenin hem ekonomisine hem kültürüne hem de medeniyetine hizmet etmeye devam edeceğini ifade eden Ünal, "OMÜ, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre programlarda yüzde 99,76 gibi yüksek bir oranda doluluğa sahip." dedi.

        OMÜ'nün bölgenin gelişimine katkı sağlayacak bir yapıda kurulmuş bir üniversite olduğunu dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

        "Hem sağlıkta, hem eğitimde, hem sosyal bilimlerde, sanatta ve diğer alanlarda ciddi anlamda katkı sağladı. Üniversitenin gelişimine baktığımızda özellikle AR-GE'sinin öne çıktığını, sağlık hizmetlerinin öne çıktığını görüyoruz. AR-GE noktasında indekslerdeki durumuna baktığımızda Türkiye'deki üniversiteler arasında 21'inci sıraya yükseldiğini görüyoruz. Etkili üniversiteler arasında ise 18'inci sıraya yükseldi, giriş ve yenilikçi üniversite kategorisinde 35'inci sırada. Aynı zamanda da üniversitenin gıda teknolojisinde uzmanlaşan üniversite gibi bir unvana sahip olduğunu görüyoruz. İndekslerdeki bu gelişiminin özellikle yayın, atıf ve benzeri akademik gelişiminin tercihleri ciddi anlamda etkilediğini görüyoruz."

        Bir önceki yıla bakıldığında birinci tercihin ciddi anlamda yükseldiğini söyleyen Ünal, "Birinci tercilerin bazı bölümlerde şaşırtacak kadar yükseldiğini görüyoruz. OMÜ kendi vizyonuyla oluşturduğu bu yapıda kendi öğrencilerin daha nitelikli birincil tercihlerle almaya devam edecektir. OMÜ'de 119 farklı ülkeden yaklaşık olarak 5 bin 300 yabancı öğrencimiz var. 7 bin 500 kadar lisans üstü öğrenciyi dikkate aldığımızda bir araştırma üniversitesi, araştırma ve geliştirme üniversitesi olarak yapılanmış durumda." diye konuştu.

        - OMÜ'de yaklaşık 2 bin 500 akademik kadro hizmet veriyor

        OMÜ'nün yaklaşık 2 bin 500 akademik personele sahip olduğunu belirten Ünal, şunları kaydetti:

        "Özellikle akademik kadronun istihdamında ihtiyaç odaklı stratejiyi gelecekteki stratejiyi güçlendirecek bir yapı ortaya çıktı. Hem yayınların hem projelerin yaygınlaştığını, artarak yükseldiğini görüyoruz. Öğrencilerimizin lisans düzeyindeki projelerini destekliyoruz. TÜBİTAK'ta bir önceki yılın değerlendirmesinde 5'inci sırada yer aldı. Burada AR-GE'nin bir kültüre dönüşmesi ve AR-GE nedeniyle OMÜ'nün tercih edilen bir üniversiteye dönüşmesi arzusu içerisindeyiz."

        OMÜ Ladik Meslek Yüksekokulu'nda açılan yeni bölümlere beklenilenin üstünde tercih olduğuna işaret eden Ünal, "Ladik Meslek Yüksekokulu'nda açılan 6 bölüm de yüzde 102 doluluk oranına sahip. Bunun içerisinde kenevir, keten, dokuma tezgahtarlığı, yün halı ve kilim dokumacılığı, kanatlı hayvanlar süt ve besi hayvancılığı, arıcılık ve de tıbbi aromatik olarak planlanmıştı. Umduğumuzun üzerinde bizi mutlu edecek bir gelişme ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

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