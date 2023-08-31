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        Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:25 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:30
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        Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi
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        SAMSUN (AA) - Türkiye Bilardo Federasyonu Samsun İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2023 faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi.

        Atakum Doğa Cafe Özel Spor Tesisinde 48 sporcunun katılımı ile başlayan turnuvanın final müsabakaları yapıldı.

        Turnuvada birinci Rıdvan Ekiz, ikinci Ayhan Şahinkaya, üçüncü Burak Seven ve Engin Yazıcı oldu.

        Dereceye girenlerin ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Erkan Özcan, Türkiye Bilardo Federasyonu İl Temsilcisi Sinan Bıyıklı, Samsun Bilardo Hakem Kurulu Başkanı Ergin Kanca ve Başhakem Uğur Gökdemir tarafından verildi.

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