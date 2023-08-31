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        OMÜ Rektörü Ünal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ı ziyaret etti

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, görevine yeni atanan Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:40 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:09
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        OMÜ Rektörü Ünal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ı ziyaret etti
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        SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, görevine yeni atanan Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyarette, iki kurum arasında gerçekleştirilecek iş birliği çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

        İl Emniyet Müdürü Arıbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ünal ve ekibine başarılar diledi.

        Ziyarette atılacak adımlar ve planlamalarla ilgili görüşler dile getirildi. Rektör Ünal tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Şeref Defteri imzalandı. ​​​​​​​

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