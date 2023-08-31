Salıpazarı'nda çıkan örtü yangını söndürüldü
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Avut Mahallesi’nde bulunan merada örtü yangını çıktı.
Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Salıpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül olay yerine giderek çalışmaları takip etti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.