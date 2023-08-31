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        Salıpazarı'nda çıkan örtü yangını söndürüldü

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:37 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:11
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        Salıpazarı'nda çıkan örtü yangını söndürüldü
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Avut Mahallesi’nde bulunan merada örtü yangını çıktı.

        Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Salıpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

        Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül olay yerine giderek çalışmaları takip etti.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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