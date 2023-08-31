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        Türkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları Samsun'da düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 20:49 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:49
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        Türkiye'de ilk defa Adalet Spor Oyunları Samsun'da düzenlenecek
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        SAMSUN (AA) - Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk defa adliye çalışanlarının katılacağı Adalet Spor Oyunları Etkinliği düzenlenecek.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında 05-10 Eylül tarihlerinde kentte düzenlenecek ekinlikte sporcular, voleybol, basketbol, koşu, okçuluk, yüzme, satranç, bowling, tenis ve masa tenisinden oluşan 9 branşta yarışacak.

        Adalet Spor Oyunları Etkinliğine Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki 42 ilde adliye ve ceza infaz kurumlarında görev yapan 100'ü kadın, 500'ü erkek 600 sporcu katılacak.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Spor Oyunları Etkinliği'ne ev sahipliği yapacakları için heyecanlı olduklarını belirtti.

        Kılıç, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Samsun'da düzenlenecek Adalet Spor Oyunları'nın Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda sanatçı Ege'nin de sahne alacağı açılışına tüm Samsunluları bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Adalet Spor Oyunları Etkinliği’ne Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katılması bekleniyor.

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