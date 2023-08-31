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        Terme'de mevsimlik işçilerin çocuklarına yönelik etkinlik düzenlendi

        Samsun'un Terme ilçesinde, fındık hasadında çalışan mevsimlik işçilerin çocuklarına yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 21:54 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:05
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        Terme'de mevsimlik işçilerin çocuklarına yönelik etkinlik düzenlendi
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde, fındık hasadında çalışan mevsimlik işçilerin çocuklarına yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Kocaman Mahallesi'nde, Terme Gençlik Merkezi gönüllü ekibince, mevsimlik işçilerin çocuklarının keyifli vakit geçirmesi ve kaynaşması için eğitici ve öğretici aktiviteler hazırlandı.

        Etkinlik kapsamında çocuklar bazı spor dallarında yarıştı, çeşitli oyunlar oynadı.

        Terme Gençlik Merkezinde görevli öğretmen Büşra Şişman, "İlçemize fındık hasadı için gelen mevsimlik isçilerimizin çocuklarının burada verimli vakit geçirmesi için sosyal aktiviteler düzenlemek istedik. Gönüllü ekimizle birlikte çocuklarımızı ve ailelerini etkinlik alanımıza davet ederek hem çocuklarımıza hem de yetişkinlerimize yönelik faaliyetler gerçekleştirdik. Onlar buradan ayrıldıklarında hafızalarda güzel anı kalsın istedik. Bu tür gönüllü faaliyetleri ilerleyen zamanlarda da sürdürmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

        Etkinliğe katılan çocuklar arasında dostlukların pekiştiği ve unutulmaz anıların biriktirildiğini kaydeden Şişman, "İşçiler de çocuklarının bu tür etkinliklerden faydalanmalarından dolayı memnun kaldıklarını söylüyorlar." dedi.

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