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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişiden biri tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:24 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:24
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişiden biri tutuklandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri emniyetten salıverildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde iki kişiyi takibe aldı.

        Ekipler, şüphelilerin ikameti ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 3 bin 852 sentetik ecza ele geçirdi.

        Şüphelilerden biri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

        Diğer şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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