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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 23:28 Güncelleme: 31.08.2023 - 23:28
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 28 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos Perşembe kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

        Çeşitli suçlardan aranan 28 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "13 yıl 4 ay uyuşturucu ticareti suçundan aranan 1 kişi, 12 yıl 9 ay kasten öldürme suçundan aranan 1 kişi, 7 yıl 9 ay hırsızlık suçundan 1 kişi, 7 yıl 6 ay silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 kişi ve 5 yıl hırsızlık suçundan 1, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 28 şahıs yakalanmıştır."

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