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        Samsun'da balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 08:40 Güncelleme: 01.09.2023 - 08:46
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        Samsun'da balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde, balıkçılar bu gece başlayan yeni av sezonu için "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

        Yalı Mahallesi balıkçı barınağında gerçekleşen törene Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir ile balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

        Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kılıç, denizlerin korunması ve balıkçılığın sürdürülebilirliğine vurgu yaptı. Kılıç, “Yeniden başlayan av sezonu ile birlikte Yalı Mahallesi'nde av yapmaya çıkan balıkçılarımızı dualarla uğurladık. ‘Vira Bismillah’ diyerek sefere çıkan balıkçılarımızın ağları balıklarla buluşsun. Av sezonumuz, hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Ağlarımız, tezgahlarımız balıkla dolsun.” dedi.

        Tören dualar eşliğinde denize açılan balıkçı teknelerinin sembolik olarak ağ bırakmasıyla sona erdi.

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