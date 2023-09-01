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        Kaymakam Zaman Alaçam'a veda etti

        Kütahya Vali Yardımcılığına atanan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman bugün ilçeden ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:44 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:55
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        Kaymakam Zaman Alaçam'a veda etti
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        SAMSUN (AA) - Kütahya Vali Yardımcılığına atanan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman bugün ilçeden ayrıldı.

        Kaymakamlık binası önünde yapılan vedalaşma törenine İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, Devlet Hastanesi Başhekimi Radi Şen, kurum amirleri, kurum çalışanları, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Van'ın Gürpınar ilçesinden Alaçam Kaymakamlığına atanan Fatih Kayabaşı'nın ise 05 Eylül'de Alaçam'daki görevine başlayacağı öğrenildi.

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