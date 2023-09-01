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        Samsun'da husumetli olduğu akrabasını vuran kişi daha sonra intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:42 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:42
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        Samsun'da husumetli olduğu akrabasını vuran kişi daha sonra intihar etti
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde husumetli olduğu akrabasını vuran kişi daha sonra intihar etti.

        Yabancılar Pazarı önünde, esnaf Kemal Yüksek, aralarında husumet olan Kadir İş'i tabancayla kafası ve omzundan vurarak yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Kadir İş, kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan şüpheli Kemal Yüksel, bir süre sonra intihar etti.

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