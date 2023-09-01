Kocaeli'de vefat eden Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Samsun'da son yolculuğa uğurlandı

SAMSUN (AA) - Kocaeli'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir'in cenazesi Samsun'da toprağa verildi.

Kocaeli de dün düzenlenen törenin ardından Samsun'a gönderilen Özdemir'in cenazesi Büyük Cami'ye getirildi. Üç çocuk basası Özdemir için burada tören düzenlendi.

Özdemir'in naaşı kılınan cenaze namazın ardından Derebahçe Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kanser nedeniyle bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Özdemir, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

- Kaymakam Özdemir'in özgeçmişi

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğan evli ve 3 çocuk babası Özdemir, Almanya'da başladığı ilkokul eğitimini Köprübaşı'nda, ortaokul ve liseyi ise Samsun'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Özdemir, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığında yüksek lisans yaptı. İngilizce ve Almanca bilen Özdemir, vefatından önce Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında doktora eğitimine devam ediyordu.

Sinop'ta kaymakam adaylığı, Samsun Tekkeköy kaymakam vekilliği, Giresun Çanakçı, Gümüşhane Kürtün, Samsun Kavak, Sivas Suşehri, Çankırı Ilgaz, Balıkesir Susurluk kaymakamlıkları ile İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Konya Beyşehir Kaymakamlığı görevlerinde bulunan Özdemir, 8 Eylül 2022'de Gölcük Kaymakamlığına atanmıştı.