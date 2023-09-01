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        Havza'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:13 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:19
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        Havza'dan kısa kısa
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        SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde İŞKUR'un Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında istihdam edilecek 50 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

        Temizlik ve güvenlik elemanı olarak 9 ay süreyle çalıştırılacak 50 kişinin belirlenmesi için 256 kişi arasında kura çekimi yapıldı.

        Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan kura öncesi İŞKUR yetkilileri tarafından, toplanan vatandaşlara kuralar hakkında bilgi verildi.

        Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, kurada belirlenen temizlik ve bakım görevlilerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hizmet yapacağını belirterek, "Kurada ismi çıkan 39 kişi ilçe merkezinde, 11 kişi ise kırsal mahallelerde hizmet verecek. Kurada belirlenenler görev verilen okullarında 11 Eylül'de okulların açılması ile birlikte çalışmaya başlayacaklar." dedi.

        Bilgilendirmenin ardından Havza 2. Noteri Abdullah Doğanay tarafından kura çekimi yapıldı.

        - MHP Havza İlçe Başkanlığında genel kurul çalışmaları

        MHP Genel Merkezi tarafından MHP Havza İlçe Başkanlığına atanan İbrahim Yüksel, 16 Eylül’de genel kurul yapacaklarını açıkladı.

        Yüksel, yaklaşık 20 gün önce MHP Genel Merkezi tarafından kurucu ilçe başkanı olarak göreve başladığını belirterek, "Hızlı bir şekilde kurucu yönetim kurulu görevlendirmemizi tamamladıktan sonra yönetim kurulu olarak genel kurul kararı aldık. İnşallah genel kurul neticesinde üyelerimizin de onayını alarak birleştirici bir politika ile davamıza hizmet etmek adına 16 Eylül Cumartesi günü genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Bunun için İlçe Seçim Kurulumuza dilekçemizi vererek müracaatımızı yaptık." dedi.

        Genel kurulda aday olduğunu da ifade eden Yüksel, "Genel merkezimizin onayı ve güveni ile devraldığımız görevi daha güçlü bir şekilde ifa etmek adına yönetim kurulumuz ile birlikte genel kurulda yeniden göreve talip olduk. Amacımız davamıza en iyi şekilde hizmet etmek. Genel kurulumuza tüm partililerimizi ve vatandaşlarımızı davet ediyorum." diye konuştu.

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