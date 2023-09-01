Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da husumetli olduğu akrabasını vuran kişi intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun'da husumetli olduğu akrabasını vuran kişi intihar etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde husumetli olduğu akrabasını vuran kişi daha sonra intihar etti.

        Yabancılar Pazarı önünde, esnaf Kemal Yüksek, aralarında husumet olan Kadir İş'i tabancayla kafası ve omzundan vurarak yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Kadir İş, kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan şüpheli Kemal Yüksel, bir süre sonra intihar etti.

        Öte yandan, olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        2 ildeki su kavgası 2 can aldı
        2 ildeki su kavgası 2 can aldı
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        4 saatte bulunup doğaya salındı! Hastanede yılan paniği!
        4 saatte bulunup doğaya salındı! Hastanede yılan paniği!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        "Pirola varyantı" uyarısı!
        "Pirola varyantı" uyarısı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"

        Benzer Haberler

        Pazar esnafı arkadaşını vurup, intihar etti (3)
        Pazar esnafı arkadaşını vurup, intihar etti (3)
        Havza'dan kısa kısa
        Havza'dan kısa kısa
        Gölcük Kaymakamı Özdemir, son yolcuğuna uğurlandı
        Gölcük Kaymakamı Özdemir, son yolcuğuna uğurlandı
        Kocaeli'de vefat eden Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Samsun'da son yolculu...
        Kocaeli'de vefat eden Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Samsun'da son yolculu...
        Samsun'da husumetli olduğu akrabasını vuran kişi daha sonra intihar etti
        Samsun'da husumetli olduğu akrabasını vuran kişi daha sonra intihar etti
        Kaymakam Zaman Alaçam'a veda etti
        Kaymakam Zaman Alaçam'a veda etti