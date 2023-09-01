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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Samsun'da konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Samsun dünyanın barış adımlarının atılacağı yer olmaya hazır olmalıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 17:54 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:04
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Samsun'da konuştu:
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        SAMSUN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Samsun dünyanın barış adımlarının atılacağı yer olmaya hazır olmalıdır." dedi.

        Turan, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

        Göreve yeni başlayan Tavlı'ya başarılar dileyen Turan, Samsun’un 20’nci yüzyılın seyrinin değişmesine imza attığını söyledi.

        Samsun'da atılan ilk adımın Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk adımı olduğunu vurgulayan Turan, "Bugün de bu şehrin karşısında, Karadeniz’in karşı kıyılarında, dünya belki yeniden şekilleniyor. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın akıbeti bir yana, küresel güçlerin Karadeniz’de alacağı pozisyonlara ait çok fazla senaryo mevcut. Öyleyse bu şehirde, 21. yüzyılın tüm seçenekleri için hazırlıklı olmak durumundayız. Samsun, gelişmiş bir ticarete de küresel tedarik zincirindeki aksaklıklara da veya başrole de belki de dünyanın barış adımlarının atılacağı yer olmaya da enerji veya gıda transferlerinin merkezi olmaya da hazır olmalıdır. Yedi düvelden insanın gelmesine de tüm dünyanın izleyeceği konferanslara da turizme de yüksek teknolojiye de hazır olmalıdır. Yani Samsun özetle geleceğe hazır olmalıdır." dedi.

        Ziyarette Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Fırat, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Ahmet Bahadır da hazır bulundu.

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