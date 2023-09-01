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        Samsunspor, Dimata ve Holse'yi transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Landry Dimata ve Carlo Holse'yi renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 22:54 Güncelleme: 01.09.2023 - 23:02
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        Samsunspor, Dimata ve Holse'yi transfer etti
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        SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Landry Dimata ve Carlo Holse'yi renklerine bağladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, en son Espanyol takımında oynayan Belçikalı 26 yaşındaki Landry Dimata ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

        Samsun ekibi, Rosenborg takımında forma giyen Danimarkalı forvet oyuncusu 24 yaşındaki Carlo Holse ile de 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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