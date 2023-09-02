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        Alaçam Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:21
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        Alaçam Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi
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        SAMSUN (AA) - Alaçam Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt başkanlığında, 2023-2024 eğitim öğretim yılı dönem başı okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Resul Özkurt, "Eğitim öğretim yılı başlamadan önce planlamalarımızı yapmak üzere okul müdürleri ile ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Okullardaki norm kadrolar başta olmak üzere yıl boyunca yapılacak olan milli bayramların okullara dağılımı, taşımalı eğitim ve yemek hizmetleri, okul aile birliği ve okul kantinlerinin değerlendirilmesi gibi bir çok konuyu gündeme getirerek, bir yol belirlemiş olduk." dedi.

        Yapılan değerlendirme toplantısına okul müdürlerinin yanı sıra şube müdürleri Ömer Şener ve Uğur Menekşe'de katılım sağladı.

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