Samsun'da hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
İshaklı Mahallesi'nde Y.Ş'nin (20) kullandığı 55 ADC 596 plakalı motosiklet, D.A.S. (73) idaresindeki 55 ABK 504 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada motosikletli ve yanındaki E.G. (20) yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan E.G. buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.