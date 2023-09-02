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        Fındık kadınların elinde değer kazanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:13
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        Fındık kadınların elinde değer kazanıyor
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        SAMSUN (AA) – ELİF YAZICI - Karadeniz'in önemli geçim kaynaklarından fındık, Samsun'un Terme ilçesinde 2 eltinin kurduğu işletmede kadınların elinde ince işçilikten geçerek değer kazanıyor.

        Terme ilçesinde fındık temizleme, kavurma ve paketleme tesisi kuran eltiler Bahar Güney (38) ve Nevin Güney (42), üreticilerin hasat ederek kendilerine getirdiği fındıkları tek tek işleme alıyor. Günde 350 ila 500 kilogram fındık ayıklama işlemi yapan 2 elti, fındığın kalitesinin düşmemesi için büyük uğraş veriyor.

        Eltilerin temizleyip ayıkladıkları fındık, kavrulduktan sonra paketlenerek yeniden üreticilere teslim ediliyor.

        Bahar Güney AA muhabirine, eltisiyle beraber kurdukları işletmelerini büyütmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

        Temiz ve hassas işçilik yaptıkları için kendi alanında tanınır hale geldiklerini aktaran Güney, "Evde oturuyorduk. Boş durmak Karadeniz kadınlarına göre değildir. Bir şeyler yapmak, üretmek lazım. Biz de üretmeyi sevdiğimiz için ne yapabiliriz acaba diye düşündük, araştırdık. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu düşündük ve 'Biz bunu yapabiliriz.' dedik. Bölgemizde fındık üreticiliği mevcut olduğu için biz de bu konuyu biliyorduk. Birlikte karar verdik ve açtık. Gerçekten de iyi ki yapmışız diyoruz. Yani talepler gerçekten çok güzel." dedi.

        Güney, fındık sezonunda yoğun çalıştıklarını dile getirerek, "Ortalama günlük 350 ile 500 kilogram arası fındık alıyoruz ve onu işliyoruz. Her şey gayet güzel olduğu için oldukça da yoğun geçiyor. Bir tane de çalışan kadın arkadaşımız var ve onunla birlikte üç kişi çalışıyoruz. Akşam eşlerimiz de işten çıktıktan sonra çocuklarla beraber burada yardım ediyorlar. Bu şekilde günü tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

        İşletmeyi kurarken eşinin de desteğini aldığını aktaran Güney, "Eşim olmasaydı bu kadar cesaret edip adım atamazdım. O, her zaman benim aldığım kararların arkasında, bana güveniyor ve destekliyor. Onun desteği sayesinde bugün bu noktadayız, çalışıyoruz." diye konuştu.

        Nevin Güney ise eltisiyle birlikte kurdukları işyerinde mesai harcadıkları için mutlu olduğunu kaydetti.

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