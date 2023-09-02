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        Samsunspor, İstanbulspor maçına hazır

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:24 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:24
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        Samsunspor, İstanbulspor maçına hazır
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        SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın İstanbulspor ile sahasında karşılaşacak Yılport Samsunspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde ter idmanı yaptı.

        Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Samsun ekibi, İstanbulspor maçını kazanarak ligde ilk galibiyetini almak istiyor.

        Mondihome Kayserispor maçında sakatlanan Taylan Antalyalı, kadroda yer almıyor.

        Yarın, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak maçı hakem Burak Şeker yönetecek.

        Öte yandan Samsunspor, futbolcu Cihan Kahraman ile yollarını ayırdı.

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