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        Kum zambakları Samsun sahillerinin süsü oldu

        Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Geyikkoşan Sahili, kum zambaklarının oluşturduğu beyaz örtüyü görmeye gelenlerin yoğunluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 14:09 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:05
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        Kum zambakları Samsun sahillerinin süsü oldu
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Geyikkoşan Sahili, kum zambaklarının oluşturduğu beyaz örtüyü görmeye gelenlerin yoğunluğunu yaşıyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesince (SBB) 2021 de nesli tehlikede olan kum zambaklarının yetiştiği alanlara ateş yakılması, araçla veya evcil hayvanlarla girilmesi yasaklanmıştı. Uyarıcı tabelaların asılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesiyle doğal alanlarında çoğalma gözlemlenen kum zambakları, bahar aylarından sonbahara kadar sahilleri beyaz çiçekleriyle süslüyor.

        İlçede yaşayan Ayşe Şeyhoğlu AA muhabirine, "Geyikkoşan Sahili'ne geldiğimiz de kum zambaklarının arasında yürüyüş yapmanın keyfi bambaşka oluyor. Sahile ayrı bir güzellik havası veriyor." dedi.

        Aleyna Demirci ise "Geyikkoşan Sahili kum zambakları ile bir başka güzel görünüyor. Dışarıdan bakıldığı zaman aynı çiçek bahçesi gibi görünüyor." diye konuştu.

        SBB temizlik işleri çalışanı Fuat İnanır da "Kum zambakların en yoğun bölge Alaçam Geyikkoşan bölgesidir. Büyükşehir Belediyesi olarak yetişen kum zambaklarına çok önem veriyoruz. Korunması ile ilgili sürekli takip ediyoruz. Koruma ve bilinçlendirmenin neticesinde kum zambakları sahil bölgesinde çoğalmaya devam ediyor. Geyikkoşan Sahili'ne sadece kum zambağı görmeye gelenlerin bile sayısı oldukça fazla. Bu durum da gösteriyor ki Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar sonuç veriyor." ifadelerini kullandı.

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