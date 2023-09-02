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        Samsunspor Başkanı Yıldırım: "Bu takım için her şeyi yapıyorum"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 15:23 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:23
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        Samsunspor Başkanı Yıldırım: "Bu takım için her şeyi yapıyorum"
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        SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, takım için her şeyi yaptığını söyleyip camiadan destek istedi.

        Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, Fransız Toulouse Kulübü bir anlaşma imzaladıklarını hatırlattı.

        Fransa'da 2. Lig'de mücadele eden Dunkerque FC takımını satın aldığını dile getiren Yıldırım, "Bu takımı da satın aldıktan sonra Toulouse Kulübü anlaşmaları gerçekleştirdik. Bu projede ağırlıklı olarak akademiye yönelik çalışmalar yapılacak. Oyuncu yetiştirme, geliştirme, idman metodları gibi programlar olacak. Her sene çok yetenekli bir oyuncumuzu Fransa'ya göndermek ve orada eğitimlerini aldırmak hedefimiz. A takımda ise yapay zeka ve geliştirilmiş dataları kullanma imkanları sağlanacak. Oyuncuların özelliklerine daha detaylı bakabilme imkanımız olacak." dedi.

        Yıldırım, alt yapıya büyük önem verdiklerine işaret ederek, "10 milyon avronun üzerinde altyapıya yatırım yaptık. Süper bir alt yapı tesisi oluşturduk, Avrupa standartları ayarında mükemmel bir tesis gençlerimizin imkanına sunuldu. Bir çok Avrupa kulüplerini bu anlamda geride bıraktık. Samsunspor zor zamanlar yaşarken ben 'Atatürklü Armamıza' sahip çıktım ve Süper Lig’e yeniden yükselmesini sağladım. Keşke diğer köklü camialarda kötü durumlar yaşamasa ve kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasa. Biz de çok isteriz, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı farklı skorlarla yenmeyi ama bunlar zamanla olacak durumlar." ifadesini kullandı.

        Samsunspor'un kendisinin çocukluk takımı olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti.

        "Bu takım için her şeyi yapıyorum. Herkesten daha çok başarılı olmak istiyorum. Ama bunlar hemen olacak şeyler değil. Biraz zamana ve sabra ihtiyacımız var. Samsunspor yenilince kahroluyorum sabaha kadar uyuyamıyorum, enerjim gidiyor. Günün sonunda insanlar anlamsız bir şekilde bana tepki gösteriyor. Ortak noktamız Samsunspor'un başarısı ve ben bunun için buradayım. Hocamız 10 oyuncu istemişti bende 11 oyuncu olsun dedim. Kulübe de alternatif imkanları olsun diye bunu yaptık. Benim ve hocamızın bu ligde ilk sezonu. Doğal olarak hata yapma durumumuz olabilir."

        Takımın eksik bölgelerine transfer yapmaya devam ettiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Geçen hafta 6 transfer yapacağız demiştik, 3’ünü tamamladık. Şimdide 6-8 pozisyonları ile kanata oyuncu takviyesi yapıp transferi kapatacağız. Transfer sezonu bu sezon zor geçiyor, herkes bu durumdan şikayetçi. Harcama limitlerimiz belli, TFF bunun üstüne çıktığınızda oyuncunun lisansını çıkarmıyor ve çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Ben Samsunspor’un bu sezon ilk 10 içerisine girmesi için elimden geleni yapıyorum. Lütfen camiamız bana destek olsun, her şeyin üstesinden beraber geleceğiz."

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