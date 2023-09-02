Orta Karadeniz için yerel kuvvetli yağış uyarısı

SAMSUN (AA) - Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum ve Kastamonu’da yerel olarak kuvvetli, Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtilen açıklamada, vatandaşların kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.