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        Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali" başladı

        Samsun'un 19 Mayıs Belediyesince düzenlenen "3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 17:48 Güncelleme: 02.09.2023 - 18:07
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        Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali" başladı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs Belediyesince düzenlenen "3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali" başladı.

        19 Mayıs ilçe merkezinin güneyinde, 1224 metre yükseklikte Nebiyan Dağı'nda yapılan festivalde, geleneksel Türk okçuluk yarışları, at gösterileri, açık hava sineması, zipline, doğa yürüyüşü, oryantring, dağ bisiklet yarışı, tahta araba yarışı, buzağı güzellik yarışması gibi etkinliklerin yapılacak.

        Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yaptığı açıklamada, doğa festivali olarak bölgede bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Festivalle 1224 rakımlı Nebiyan Dağı'nın tanıtımını da yaptıklarını dile getirenTopaloğlu, "Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali artık markalaşmış bir festival haline geldi. Bu yıl da gelecek ziyaretçilerimiz için çok keyif alacakları birçok etkinlik yapıyoruz. Herkesi 3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'ne bekliyoruz." dedi.

        Buzağı güzellik yarışmasında, Seher Köse'nin iki haftalık "Gülçiçek" adını verdiği buzağı birinci oldu.

        Festivalde bu akşam sanatçı Resul Dindar, konser verecek. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival yarın akşam sona erecek.

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