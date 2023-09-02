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        Yılport Samsunspor, forvet oyuncusu Ercan Kara'yı transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, forvet oyuncusu Ercan Kara'yı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 18:58 Güncelleme: 02.09.2023 - 19:00
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        Yılport Samsunspor, forvet oyuncusu Ercan Kara'yı transfer etti
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        SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, forvet oyuncusu Ercan Kara'yı renklerine bağladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Türk asıllı Avusturyalı golcü Ercan Kara ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Golcü oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Rapid Wien'den 2022 yılında Orlando City'ye transfer olan 27 yaşındaki Ercan Kara, MLS'te bu sezon çıktığı 15 maçta 5 gol attı.

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