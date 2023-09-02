Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da badminton turnuvası yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 22:34 Güncelleme: 02.09.2023 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da badminton turnuvası yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına 15 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği turnuvasına yapıldı.

        Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Bafra Eski Spor Salonunda düzenlenen 15 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği turnuvasına 80 sporcu katıldı.

        Turnuvada tek erkeklerde Eren Yaman, tek bayanlarda ise Semanur Uğurlu birinci oldu.

        Erkek ve kadınlarda ilk 4'e giren sporculara madalyaları törenle verildi.

        Bafra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, törende yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan sporcu ve antrenörleri tebrik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bursa'daki orman yangını devam ediyor
        Bursa'daki orman yangını devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Gol geldi!
        Gol geldi!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Bafra'da 60 çocuk sünnet oldu
        Bafra'da 60 çocuk sünnet oldu
        Samsunspor, Ercan Kara'yı kadrosuna kattı
        Samsunspor, Ercan Kara'yı kadrosuna kattı
        TransAnatolia´da start verildi
        TransAnatolia´da start verildi
        Yılport Samsunspor, forvet oyuncusu Ercan Kara'yı transfer etti
        Yılport Samsunspor, forvet oyuncusu Ercan Kara'yı transfer etti
        TransAnatolia yarışı Samsun'dan başlıyor
        TransAnatolia yarışı Samsun'dan başlıyor
        Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali" başladı
        Samsun'da düzenlenen "Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali" başladı