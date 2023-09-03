Alaçam CHP İlçe Başkanlığına Fuat Canbaz yeniden seçildi

SAMSUN (AA) - Alaçam Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 13. Olağan Kongresinde mevcut başkan Fuat Canbaz güven tazeledi.

İlçede bulunan bir salonda yapılan olağan kongrede divan başkanlığına Hayati Tosun, divan üyeliklerine de Hadi Tarhan ve Berk Varoğlu seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP İlçe Sekreteri Aydın Korkmaz tarafından faaliyet raporu ile mali rapor okundu.

Tek liste halinde girilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Fuat Canbaz tüm delegelerin oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

İlçe Yönetim Kuruluna ise Mehmet Cilbir, Şuayip Çaylı, Sebahattin İnce, Ahmet Kaya, Yeter Keskin, Aydın Korkmaz, Ayşe Kurt, Tolga Anıl Şahin, Cafer Tayyar Tabak, Serpil Tiryaki ve Bahattin Ulaşan seçildi.

Kongreye CHP Samsun il Başkanı Fatih Türkel ile parti yöneticileri, STK temsilcileri ve parti üyeleri katıldı.