Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Köyünde kurduğu mini "stüdyoda" şarkı sözü yazıp seslendiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 11:22 Güncelleme: 03.09.2023 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köyünde kurduğu mini "stüdyoda" şarkı sözü yazıp seslendiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Murat Bulut, evinin bir bölümünde oluşturduğu mini "stüdyoda" köy işlerinden arta kalan zamanda kendi yazıp bestelediği şarkıları seslendiriyor ve kendi kliplerini çekiyor.

        Kırsal Arımköseli Mahallesi'nde mısır, fındık yetiştiriciliğiyle uğraşan Murat Bulut (46), bugüne dek çeşitli şarkı yarışmalarına katıldı, sektöre onlarca şarkı sözü yazdı.

        Annesiyle yaşadığı evin bir odasını, bilgisayar ve ses sistemleri kurarak mini stüdyoya çeviren Bulut, şarkılarını burada seslendiriyor.

        Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıldır müzikle uğraştığını söyledi.

        Bulut, "İki singlem çıktı yıllar önce. Şu aralar müzik benim için hobi anlamına geliyor." dedi.

        Şarkı söylemeyi ve bu alanda üretim yapmayı sevdiğini dile getiren Bulut, üçüncü single için hazırlıklar yaptığını belirtti.

        - "Daha profesyonel bir mekana ihtiyacımız var"

        Daha önce müzikle ilgili büyük hedefleri olduğunu ancak verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını anlatan Bulut, şunları söyledi:

        "Bu yüzden hedef belirlemek yerine kendimi müziğe vermeyi seviyorum. Müzik yapmayı, üretmeyi seviyorum. Şarkılarım genelde beğeniliyor. Kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşten artan zamanımda burada besteler yapıyorum. İstanbul'daki arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Kameram var, dronum var. Kendi kliplerimi hazırlamaya çalışıyorum. Bu ortamda bir single gerçekleştirdik. Devamında mini bir albüm gerçekleştirdik ama bundan sonraki çalışmalar için biraz daha profesyonel bir mekana ihtiyacımız var. Burada genelde demoları yapıyorum."

        Bir televizyon kanalının 2014'teki müzik yarışmasına katıldığını ancak ikinci turda elendiğini, kendini yeterince ifade edemediğini belirten Bulut, 2011 yılında da bir bankanın ATM'sinde kartını unutup hırsızlara para kaptırdığını, bununla şarkı yazıp klip çekmesinin ardından birçok haber kanalına konu olduğunu anlattı.

        Hırsıza şarkı yazdığı dönemde şöhretin nasıl bir şey olduğunu anladığını, sokağa çıktığında bunu yaşadığını dile getiren Bulut, şöhret olmanın avantajlarının yanında dezavantajlarının da olduğunu fark ederek kendini geri çekmeye başladığını söyledi.

        Bulut, çalıştığı aranjörler olduğunu ancak klip yönetmeni ve ekip bulmakta zorlandığını ifade ederek, "Kendi kliplerimi çekiyorum, montajlanması gerekiyor. Bu işleri profesyonel anlamda yapmak istiyorsanız ekiple yapmanız gereken şeyler fakat maalesef büyük sermayeler gerekiyor. Bir renk için dünyanın parasını vermeniz gerekiyor. Ben müzikten para kazanmayı da sevmiyorum açıkçası. Bir mekanda çıkıp şarkı söylemeyi de istemiyorum. Müzik yapıyorsam şarkı söylüyorsam birileri beni dinlemek için gelmeli. İyi iş üretebilmek için iyi sermaye harcamanız gerekiyor. Ben köyde çalışıp alın terimle kazandığım parayı tutup riske atmak istemiyorum." diye konuştu.

        - Etkilendiği olaylara şarkı yazıyor

        Müzikle uğraşmayı sevdiğini belirten Murat Bulut, "Farklı soundlar (ses), farklı anlatımlar geliştirmeyi sevdiğimi fark ettim zamanla. Hemen hemen her konuda şarkı yazıyorum. Çalınan parama şarkı yazdım. Bir sokak kedisine de şarkı yazabilirim, aşkla ilgili de şarkı yazabilirim, ayrılık şarkısı da yazabilirim. Zaten belirli bir konuda, sadece sevgiliye şarkı yazılması da bana garip geliyor. Müzisyensin, hayatın boyunca aynı şeyleri satmaya çalışıyorsun insanlara ya da aynı şeyleri üretmeye çalışıyorsun. Bunun bir enteresanlığı yok bence." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        5 bölgede birden sağanak var!
        5 bölgede birden sağanak var!
        Güneş'in ilk 11'i!
        Güneş'in ilk 11'i!
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Bakanlık açıkladı
        Bakanlık açıkladı
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi

        Benzer Haberler

        Samsun'da 547 yıllık çınar ağacı, serinlemek isteyenlerin uğrak noktası old...
        Samsun'da 547 yıllık çınar ağacı, serinlemek isteyenlerin uğrak noktası old...
        Samsun'da sağanak, sele yol açtı; caddeler göle döndü
        Samsun'da sağanak, sele yol açtı; caddeler göle döndü
        Samsun'da suyla dolan alt geçitte araçta mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtul...
        Samsun'da suyla dolan alt geçitte araçta mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtul...
        Alaçam CHP İlçe Başkanlığına Fuat Canbaz yeniden seçildi
        Alaçam CHP İlçe Başkanlığına Fuat Canbaz yeniden seçildi
        Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
        Samsun'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
        Bafra'da badminton turnuvası yapıldı
        Bafra'da badminton turnuvası yapıldı