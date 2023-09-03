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        Samsun'da sağanak nedeniyle mahsur kalan 618 kişi kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 14:18 Güncelleme: 03.09.2023 - 14:18
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        Samsun'da sağanak nedeniyle mahsur kalan 618 kişi kurtarıldı
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        SASMSUN (AA) - Samsun'daki sağanak nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan 500'ü mevsimlik tarım işçisi 618 kişi kurtarıldı.

        Kentte gece saatlerinde başlayan, sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini, yolları, sanayi sitelerini su bastı. Sağanak ilçelerde de etkili oldu.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) alınan bilgiye göre, AFAD'a bağlı Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri Terme, Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde mahsur kalan 500 mevsimlik tarım işçisini güvenli bölgeye aldı.

        Kent genelinde ise 08.00 ile 11.30 saatleri arasında, sağanağın oluşturduğu su birikintilerinde mahsur kalan 118 vatandaşın da tahliyesi yapıldı.

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