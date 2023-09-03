Samsun Valisi Tavlı, Canik ve İlkadım'da incelemelerde bulundu

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Orhan Tavlı, kentte meydana gelen su baskınının ardından sel sularının çekilmesiyle hasar tespit çalışmalarına başladıklarını ve vatandaşın yanında olacaklarını söyledi.

Vali Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Canik ve İlkadım ilçelerinde incelemede bulundu.

Tavlı, AA muhabirine, AFAD Başkanlığının uyarısı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporları doğrultusunda ilgili kurumların gece boyu sahada yer aldığını söyledi.

Yağışın akşam Samsun'un doğu ilçeleri Terme ve Çarşamba'da başladığını, daha sonra İlkadım ve Canik ilçelerinde etkili olduğunu belirten Tavlı, "Sahilden gelen yağışlı hava, yoğun yağış getirdi. Onun etkisiyle sıkıntı yaşandı. Canik'teki eski Sanayi Sitesi'nde daha önce de su baskını yaşanmıştı. Bu yağmurlarda da orada su baskını yaşandı. Ekiplerimiz suların çekilmesiyle hasar tespitine başladı. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız, hiç merak etmesinler." dedi.

- Vali Tavlı, vatandaşları uyardı

Kentte bütün yolların trafiğe açıldığını dile getiren Tavlı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yağışların bu gece de devam edeceğinin altını çizen Tavlı, "Samsun'a, Samsunlu vatandaşlarımıza çok büyük geçmiş olsun. Bütün vatandaşlarımızı tekrar uyarmak istiyorum. Bu akşamdan itibaren sabaha kadar yine Samsun'un merkez ve doğu bölgelerinde yağış bekliyoruz. Sabaha kadar bütün ekiplerimiz yine sahada olacaklar, teyakkuz halinde olacaklar. Vatandaşımızın canını, malını koruyan ekiplerimize teşekkürlerimi ifade ediyorum." diye konuştu.

- Canik'te metrekareye 125 kilogram, İlkadım'da ise 150 kilogram yağmur düştü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ise Samsun'da son 3 ayda 4'üncü kez yoğun yağış alındığını hatırlattı.

Yağışın saat 04.00'te başladığını bildiren Demir, Canik'te metrekareye 125 kilogram, İlkadım'da ise 150 kilogram yağmur düştüğünü kaydetti.

Yağışın ardından ciddi rusubat geldiğini anlatan Demir, "Sanayi bölgemizde şu anda sanayi dönüşümünü sağladığımız bölgede özellikle altyapı yetersizliği söz konusu. Orada ciddi anlamda tekrar su baskını söz konusu oldu. Ekiplerimiz baştan beri teyakkuz halindeydi. Bütün ilgili kuruluşlar hep birlikte hayatı normale döndürdük. Şu anda raylı sistemimizi de trafiğe açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan Demir, "Metrekareye 150 kilogram yağış alan bu bölgede 3-4 saatlik zaman dilimi içinde hayatı normale döndürüyoruz. Tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun. Can kaybımız yok. Bizim için büyük teselli." şeklinde konuştu.

Kentte iklim değişikliğine bağlı olarak mevsim değişikliği yaşandığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Mevsim büyük ölçüde kaydı. Samsun da yoğun yağış alan bir bölge. Dolayısıyla aldığı yağış miktarları da zaman dilimi itibariyle kısaldı, miktar itibariyle ciddi bir artış söz konusu. 8 saatlik dilim içinde 150 kilogram bu ilçeye yağış düştü. Bunun hesabını yapın, 1 metrekareye 150 kilogram. Dolayısıyla şu anda bunun yaralarını sarıyoruz. Hayatı normale döndürüyoruz. Allah hepimizi korusun. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."