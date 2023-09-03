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        Sungurlu'da virajı alamayan otomobil dereye yuvarlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:50 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:50
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        Sungurlu'da virajı alamayan otomobil dereye yuvarlandı
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        ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde virajı alamayarak dereye yuvarlanan otomobilin sürücü yaralandı.

        Hasan Kırçiçek yönetimindeki 06 NU 034 plakalı otomobil, Hacettepe Mahallesinde virajı alamayarak dereye yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan Kırçiçek, yapılan çalışma sonucu araçtan çıkarılarak olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekipleriyle Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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