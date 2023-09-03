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        Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 20:07 Güncelleme: 03.09.2023 - 20:07
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        Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi
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        SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.

        Samsun'da dün geceden itibaren etkili olan sağanak, Samsunspor-İstanbulspor maçı başladıktan bir süre sonra yeniden şiddetlendi.

        Maçın 12. dakikasında hakem Burak Şeker, iki takımın oyuncularının zeminde topun zıplamadığını söylemesi üzerine karşılaşmayı durdurdu.

        Hakem Burak Şeker, bir süre iki ekibin teknik heyeti ile görüştükten sonra takımları soyunma odasına gönderdi.

        Futbolcular ve hakemlerin soyunma odasına girmesiyle birlikte görevliler, zemini çekçekle temizlemeye başladı.

        Burak Şeker, yaklaşık 20 dakika sonra tekrar sahaya çıktı. Şeker, sahanın 3 noktasında topu havaya atarak zemini kontrol etti.

        Topun zeminde zıplamaması üzerine Şeker, maçı erteledi.

        Statta yapılan anonsta maçın Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği bir tarihte oynanacağı açıklandı.

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