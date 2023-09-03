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        Samsun'da 13 ilçede mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 22:04 Güncelleme: 03.09.2023 - 22:04
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        Samsun'da 13 ilçede mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildi
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        SAMSUN (AA) - Samsun Valiliği, 13 ilçede sağanak beklentisi nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiğini açıkladı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi.

        Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri haricinde 13 ilçesinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.

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