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        3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nde Resul Dindar konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:07 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:16
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        3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nde Resul Dindar konser verdi
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        SAMSUN (AA) - 3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali Resul Dindar'ın konseriyle sona erdi.

        19 Mayıs Belediyesince 1224 metre yükseklikte Nebiyan Dağı'nda düzenlenen festivalde, geleneksel Türk okçuluk yarışları, at gösterileri, açık hava sineması, zipline, doğa yürüyüşü, oryantring, dağ bisiklet yarışı, tahta araba yarışı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

        Festivalin son günü Türk halk müziği sanatçısı Resul Dindar sahne aldı. Dindar, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Yağmura rağmen festival alanını dolduranlar Dindar'ın şarkılarına eşlik etti.

        Belediye Başkanı Osman Topaloglu, festival anısına Resul Dindar'a plaket takdim etti.

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