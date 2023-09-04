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        Samsun'da düzenlenen Adalet Spor Oyunları sel nedeniyle ertelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 13:08 Güncelleme: 04.09.2023 - 13:08
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        Samsun'da düzenlenen Adalet Spor Oyunları sel nedeniyle ertelendi
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        SAMSUN (AA) - Adalet Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen, adliye çalışanlarının katılacağı Adalet Spor Oyunları'nın ertelendiği duyuruldu.

        Samsun Adliyesinden yapılan açıklamada, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 05-10 Eylül tarihlerinde kentte gerçekleştirilecek etkinliğin, 3 Eylül'de şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle ertelendiği belirtildi.

        Voleybol, basketbol, koşu, okçuluk, yüzme, satranç, bowling, tenis ve masa tenisinden oluşan 9 branşta yapılacak Adalet Spor Oyunları'na, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki 42 ilde adliye ve ceza infaz kurumlarında görev yapan 100'ü kadın, 500'ü erkek 600 sporcunun katılması bekleniyor.

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