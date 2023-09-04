Samsun'da trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü öldü
Giriş: 04.09.2023 - 14:17 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:17
SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Emrah Aydoğdu (23) yönetimindeki 33 AJR 76 plakalı motosiklet 6 Ağustos'ta, Samsun Sinop kara yolu Yakacık Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydoğdu, 29 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.