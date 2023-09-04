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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:53 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:53
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri aracı, Fatih Mahallesi Geyik Koşan mevkisinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, uyuşturucu içme aparatı, 7 adet sentetik hap, 1,19 gram metamfetamin, 13 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        Araç sürücüsü S.T, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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